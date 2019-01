IZ DUMOVCA PROŠLE GODINE UDOMLJEN REKORDAN BROJ PASA I MAČAKA 15.1.2019. Prošle godine iz Skloništa udomljeno skoro tisuću sto životinja. Najviše se udomljavaju štenci i mladi psi, a najveći se broj udomljenja bilježi subotom Zagreb, 15. siječnja 2019. – Iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba 2018. je godine udomljeno 867 pasa i 229 mačaka, ukupno skoro tisuću sto životinja. To je dvjestotinjak pasa i mačaka više nego prethodne godine. Porast broja udomljenja je pozitivan, no zabrinjava činjenica da su se ti kućni ljubimci uopće našli na cesti. „Rekordan broj udomljenja pasa i mačaka iz Dumovca rezultat je našeg sustavnog rada te sve veće svijesti građana o vrijednosti udomljavanja. U našem je Skloništu svoje ljude pronašlo najviše štenaca i mladih pasa, dio se građana odlučio za odrasle pse, a posebno nas veseli činjenica da je novi topli dom dobilo čak dvadeset seniora, tj. pasa starijih od osam godina. Nadamo se da će se primjenom novog Zakona o zaštiti životinja te podzakonskih akata smanjiti broj odbačenih kućnih ljubimaca te da ćemo zahvaljujući tome prestati rušiti rekorde u njihovu udomljavanju“, kazao je Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba u čijem je sastavu Sklonište u Dumovcu. Godišnje izvješće Skloništa otkriva još neke zanimljivosti o udomljavanju. Najviše se pasa udomljava subotom, a dobri dani po broju udomljenja su i petak te srijeda. Kako bi potaknuli građane da upravo u Dumovcu potraže kućnog ljubimca, Sklonište organizira akcije Udomljavanje je fora te mnogobrojne edukacije u dječjim vrtićima, školama i knjižnicama. Odrasle građane poziva na volontiranje jer upravo volonteri resocijalizacijom pasa kroz igru i šetnje povećavaju njihove izglede za udomljenje. Volonterka Skloništa Milena Štimac za svoj je angažman krajem prošle godine primila Volonterski Oskar, nagradu za najboljeg volontera Grada Zagreba. Zahvaljujući produženju ZET-ove linije 276 Kvaternikov trg – Dumovec volonteri te osobe zainteresirane za udomljavanje pasa i mačaka sada autobusom mogu doći u neposrednu blizinu Skloništa. Njegovi se djelatnici nadaju da će i to pomoći da stanari Skloništa što kraće čekaju novi dom.