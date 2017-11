UDOMLJAVANJE JE FORA - NO KILL ZAGREB - NO KILL HRVATSKA 8.11.2017. „Udomljavanje je fora“ No kill Zagreb – no kill Hrvatska! 26. listopada stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti životinja i toj važnoj vijesti posvećujemo akciju „Udomljavanje je fora“ u organizaciji Grada Zagreba i Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba, u suradnji s udrugom Prijatelji životinja te uz podršku tvrtki Hill's Pet Nutrition i Frontline. Akcija će biti održana u subotu, 11. studenog 2017. godine, od 9 do 15 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Zakon donosi mnoge pozitivne novosti i sigurno je najvažnija da smo postali zemlja koja udomljuje napuštene kućne ljubimce, a ne uspavljuje ih, jer one vrlo lako mogu pronaći novi dom, ako se dobro potrudimo i radimo na tome što pokazuje zagrebačko sklonište, kao najstarije hrvatsko no kill sklonište, ali i sva druga no kill skloništa. Suradnja nadležnog ministarstva, komunalnih redara, veterinarskih inspektora, veterinara, odgovornih osoba u općinama, gradovima i županijama, udruga za zaštitu životinja, institucija i svih građana te Info centri koje treba osnovati za cijelu Hrvatsku i promocija udomljavanja, ključni su za dobar rad i provođenje novog zakona. Uz sve to novi zakon propisuje i rokove za pojedine odredbe, kao i veće kazne za neodgovorne građane, odgovorne osobe, gradove i županije kako bi se zakon mogao uspješno provoditi u praksi. Gotovo su udvostručene novčane kazne za osobe koje napuste životinju, kao i one koje ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca, i sada iznose od 15 do 30 tisuća kuna. Nakon donošenja zabrane držanja stalno vezanih pasa u Zagrebu i Osijeku, sada će i u cijeloj Hrvatskoj naglasak biti stavljen na odgovornost građana da osiguraju prikladne uvjete za pse i omoguće im slobodno kretanje Dođite do našega štanda i podržite akciju. Tamo će volonteri predstaviti pse za udomljavanje, a možete i kupiti neki od artikala na štandu i pridružiti se u pomoći napuštenim životinjama. Svi artikli - majice, tunike, marame ili narukvice - mogu se pogledati i naručiti na web shopu Azil Dumovec: http://azilzagreb.com/web-shop-skloniste-dumovec ili u Životinjskom kutku (Vlaška 105). Hill's Pet Nutrition nakon akcije za pse udomljene u sljedeća dva vikenda udomitelje podržava velikom vrećom hrane za pse (prema njihovim potrebama) i zaštitom protiv buha i krpelja Frontline za tri mjeseca (ampule Frontline)! Nemojte kupovati živa bića, jer ljubav se ne kupuje!